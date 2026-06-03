استهداف مطار الكويت بطائرات مسيرة وصواريخ و تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم الأربعاء، عن تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى الركاب « T1″ بطائرات مسيرة وصواريخ من الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت أن العدوان أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية.

وأعلنت الهيئة تعليق الرحلات الجوية وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية « كونا ».

من جهته، أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه وجه ضربة لقاعدة عسكرية أمريكية ومقر الأسطول الخامس في البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة.

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