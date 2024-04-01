استهداف منزل رئيس الوزراء الليبي بقذائف صاروخية

أعلن وزير ليبي في تصريح لوكالة رويترز أن منزل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة تعرض لهجوم بقذائف صاروخية، مضيفا أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وأكد الوزير، الذي طلب عدم ذكر هويته، في رسالة أن الهجوم لم يُسفر سوى عن بعض الأضرار. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال مواطنان إنهما سمعا انفجارات قوية قرب البحر في حي الأندلس الراقي في طرابلس، حيث يوجد منزل رئيس الوزراء.

وذكر أحد المواطنين أن قوات أمن معززة بآليات انتشرت في المنطقة بعد سماع دوي الانفجارات القوية.

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