اسـتشـ.ها.د قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران علي الخامنئي

أعلن التلفزيون الإيراني استشهاد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي في مقر عمله في « بيت القيادة ».

وأوضح أن علي خامنئي ارتقى أثناء أدائه مهامه وتواجده في مكتبه إثر هجوم غادر وقع في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

كما أفادت وكالة فارس، الإيرانية، باستشهاد كريمة علي خامنئي، وصهره، وحفيده خلال العدوان « الصهيوني ».

يُشار إلى أن علي الخامنئي ولد في أفريل 1939، وفي العام 1981 انتُخِب رئيساً للجمهورية، ليكون ثالث رئيساً للجمهورية الإسلامية في إيران، كما تولى رئاسة المجلس الأعلى للثورة الثقافية، ورئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام، ورئاسة شورى إعادة النظر في الدستور، قبل أن يصبح قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران عقب رحيل الخميني عام 1989.

