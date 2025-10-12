اسـ.تشـ.هاد الناشط صالح الجعفراوي على يد مليشيا مسلحة بغـ.زة

أعلنت مصادر محلية في قطاع غزة مساء اليوم الأحد، عن استشهاد الناشط والمصور الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي على يد « مليشيا مسلحة » في غزة عصر اليوم.
وكان مصدر في وزارة الداخلية قال إن عددا من النازحين قتلوا على يد « مليشيات مسلحة تابعة للاحتلال » أثناء عودتهم من جنوب القطاع إلى مدينة غزة.
وأكد مصدر في المشفى المعمداني لوكالة معا الفلسطينية استشهاد الجعفراوي .
كلمات البحث :صالح الجعفراوي;غزة;مليشيا
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.