اصابة 5 صهاينة بتل أبيب بصواريخ حزب الله

أكد إسعاف الاحتلال الصهيوني مساء اليوم الاثنين، إصابة 5 أشخاص أحدهم بجروح خطيرة في الاستهداف الصاروخي لتل أبيب وفقا لإعلام الاحتلال.

وقالت وسائل إعلام للاحتلال إن التيار الكهربائي انقطع في بعض المناطق في تل أبيب الكبرى بعد قصف لحزب الله.

وأكدت » أن السلطات قررت إغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب بعد قصف لحزب الله على المدينة ».

وأعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال أن صفارات الإنذار دوّت في تل أبيب الكبرى وأكثر من 100 بلدة ومدينة أخرى.

وسمعت أصوات انفجارات ضخمة تهز تل أببب وضواحيها

وذكرت القناة الـ12 للاحتلال، نقلا عن جيش الاحتلال، أنه رصد إطلاق 170 صاروخا من لبنان نحو تل أبيب اليوم.

وقال قائد الشرطة الصهيونية في تل أبيب إن صاروخا ثقيل الوزن سقط مباشرة في رمات غان دون اعتراضه.

وقالت القناة 12 الصهيونية نقلا عن قائد شرطة تل ابيب إن هناك مخاوف من انهيار مبنى في رمات غان في تل أبيب عقب إصابة مباشرة بصاروخ بالستي.

وقد انقطع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء وعلق مطار بنغريون رحلاته الجوية لأكثر من نصف ساعة نتيجة الرشقات الصاروخية.

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