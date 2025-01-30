اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية وسقوطهما بنهر في واشنطن

تحطمت طائرة ركاب في نهر بوتوماك بالقرب من مطار ريغان الوطني خارج واشنطن العاصمة، بعد اصطدامها في الجو بمروحية بلاك هوك تابعة للجيش الأمريكي أثناء اقترابها من المدرج، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية ومسؤولي الدفاع.

بأول تعليق، كتب ترامب على صفحته بمنصة « تروث سوشال »، قائلا: « كانت الطائرة على خط اقتراب مثالي وروتيني من المطار، وكانت المروحية تتجه مباشرة نحو الطائرة لفترة طويلة من الوقت، إنها ليلة صافية، وكانت الأضواء على متن الطائرة مضاءة، لماذا لم يخبر برج المراقبة المروحية بما يجب أن تفعله بدلا من سؤالها عما إذا كانت قد شاهدت الطائرة؟ ».

وقال مصدر في إنفاذ القانون إن هناك وفيات مؤكدة وإن رجال الإنقاذ لم ينتشلوا بعد أي ناجين من المياه في حين تستمر جهود الإنقاذ، مضيفا أن الطائرة تحطمت في الماء والمروحية في المياه القريبة.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية إن مروحية بلاك هوك التابعة للجيش الأمريكي التي اصطدمت بطائرة ركاب كان طاقمها مكونًا من ثلاثة أفراد ولم تكن تحمل أي شخصيات مهمة، وغالبًا ما يستخدم كبار مسؤولي الجيش طائرات بلاك هوك للسفر في منطقة واشنطن العاصمة.

وقالت الخطوط الجوية الأمريكية لشبكة CNNإن هناك 60 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم على متن الطائرة التي اصطدمت عند اقترابها من مطار ريغان الوطني.

كما أعلن حاكم ولاية ماريلاند، ويس مور، أن شرطة ولاية ماريلاند نشرت غواصين في مكان تحطم الطائرة والمروحية في نهر بوتوماك.

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