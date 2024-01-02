اغتيال القائد الفلسطيني صالح العاروري في لبنان

اغتال الكيان الصهيوني نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وذلك في قصف مسيّرة للاحتلال، استهدفت مكتبا لـ »حماس » في المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية.

واعلنت حركة حماس رسميا استشهاد القيادي صالح العاروري في بيروت.

واستهدف العاروري، وهو الرجل الثاني في حركة حماس، ونائب رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية، بعدما قصف بواسطة مسيّرة، إحدى الشقق، على اوتوستراد هادي نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. واسفرت أيضا عن استشهاد ثلاثة من مرافقيه.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال إنه أمر الموساد بالقضاء على قادة حماس أينما كانوا.

وفي أول تعليق صهيوني على الحادثة، أفادت « القناة 13 للاحتلال »، أنّ « القيادي الفلسطيني صالح العاروري الذي تمّ اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم، كان مقررا أن يلتقي الأمين العامّ لـ « حزب الله » حسن نصرالله غدا ».

كلمات البحث :صالح العاروري;قائد فلسطيني;لبنان