اغتيال سيف الإسلام القذافي في جنوب مدينة الزنتان الليبية

أكد « عبد الله عثمان » مستشار سيف الإسلام القذافي مساء اليوم الثلاثاء، اغتيال نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، و ذلك في منطقة الحمادة بالجنوب الليبي.

و أوضح المصدر ذاته، أن الحادثة وقعت إثر إشتباك مسلح بين المركبة التي كانت تستقله رفقة دورية تابعة للواء 444 الخاضع لسلطة حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، غير أن الجهة الفاعلة تبقى مجهولة دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول ظروف الاشتباك .

وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن النائب العام الليبي فتح تحقيقا في مقتل سيف الإسلام القذافي.

من جهته، نفي اللواء ( 444 – قتال ) في بيان له نشره على صفحته الرسمية، بشكل قاطع علاقته بالاشتباكات التي وقعت في مدينة الزنتان، وما رافقها من مقتل سيف الإسلام القذافي، مؤكدا أنه لا توجد له أي قوة عسكرية أو انتشار ميداني داخل مدينة الزنتان أو في نطاقها الجغرافي ، كما أنه لم تصدر إلى اللواء أي تعليمات أو أوامر تتعلق بملاحقة سيف الإسلام القذافي.

