اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم

اغتالت قوات الاحتلال الصهيونية عضو المكتب السياسي لحماس إسماعيل برهوم بعد قصفه غرفة الجراحة حيث كان يعالج داخل مستشفى ناصر .
وكان برهوم يتلقى العلاج بعد إصابته بجراح حرجة في العدوان قبل أسبوع .
وأقر جيش الاحتلال باستهدافه لمستشفى ناصر الطبي.. « هاجمنا بشكل دقيق عنصرا مركزيا بحماس »
ونجح الاحتلال في ساعات الفجر في اغتيال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي ليرتفع عدد أعضاء شهداء المكتب منذ عودة الحرب إلى 5 بعد اغتيال عصام الدعاليس ومحمد الجماصي وياسر حرب.
ويضم المكتب السياسي لحماس 17 عضوا ارتقى منهم عشرة خلال الحرب بينهم رئيس المكتب السياسي بغزة يحيي السنوار.
كلمات البحث :إسماعيل برهوم;اغتيال;حركة حماس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.