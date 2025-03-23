اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم

اغتالت قوات الاحتلال الصهيونية عضو المكتب السياسي لحماس إسماعيل برهوم بعد قصفه غرفة الجراحة حيث كان يعالج داخل مستشفى ناصر .

وكان برهوم يتلقى العلاج بعد إصابته بجراح حرجة في العدوان قبل أسبوع .

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ونجح الاحتلال في ساعات الفجر في اغتيال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي ليرتفع عدد أعضاء شهداء المكتب منذ عودة الحرب إلى 5 بعد اغتيال عصام الدعاليس ومحمد الجماصي وياسر حرب.

ويضم المكتب السياسي لحماس 17 عضوا ارتقى منهم عشرة خلال الحرب بينهم رئيس المكتب السياسي بغزة يحيي السنوار.

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