اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم

اخر تحديث : 23/03/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم

اغتالت قوات الاحتلال الصهيونية عضو المكتب السياسي لحماس إسماعيل برهوم بعد قصفه غرفة الجراحة حيث كان يعالج داخل مستشفى ناصر .
وكان برهوم يتلقى العلاج بعد إصابته بجراح حرجة في العدوان قبل أسبوع .

وأقر جيش الاحتلال باستهدافه لمستشفى ناصر الطبي.. « هاجمنا بشكل دقيق عنصرا مركزيا بحماس »
ونجح الاحتلال في ساعات الفجر في اغتيال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي ليرتفع عدد أعضاء شهداء المكتب منذ عودة الحرب إلى 5 بعد اغتيال عصام الدعاليس ومحمد الجماصي وياسر حرب.
ويضم المكتب السياسي لحماس 17 عضوا ارتقى منهم عشرة خلال الحرب بينهم رئيس المكتب السياسي بغزة يحيي السنوار.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق