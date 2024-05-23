اغتيال مساعد قائد الأمن الوطني في غزة …91 شهيدا خلال 24 ساعة

استُشهد اللواء ضياء الدين الشرفا، مساعد قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الصهيوني، أثناء قيامهم بجولة ميدانية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة صباح اليوم.

وأصيب في الغارة 4 ضباط آخرين برفقته، ضمن قيامهم بواجبهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في ظل العدوان، بحسب بيان وزارة الداخلية.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 91 مواطنا استشهدوا وأصيب 21 آخرون في هجمات للجيش الصهيوني في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية .

وبحسب الوزارة، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 35800 شخصًا وأصيب 80011 شخصًا منذ اندلاع الحرب.

كلمات البحث :اغتيال;غزة;قائد الأمن الوطني