الأردن يُرسل طائرة مساعدات طبية إلى غزة

أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين « الأونروا » طائرة طبية جديدة تحمل نحو 45 طناً من المواد لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن هذه الطائرة الرابعة التي يرسلها الأردن، إذ جُهزّت بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية.

وأضاف ان حمولة الطائرة ستصل إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح المصري، ليصار الى توزيعها على المستشفيات في قطاع غزة، لتعزيزها بالاحتياجات الضرورية من أدوية ومستهلكات طبية.

وبين الشبلي أن هذه الطائرة الإغاثية تأتي ضمن جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إيصال تبرعات الشعب الأردني للأهل في غزة، وذلك لتأمين المستشفيات العاملة في القطاع للتعامل مع الوضع الراهن الذي يمرون به .

كلمات البحث :الأردن;طائرة مساعدات;غزة