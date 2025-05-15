الأمم المتحدة تحذر من «نزوح جماعي» إثر أعمال العنف في طرابلس

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقها من « تصاعد العنف الأخير » في طرابلس، محذرةً من « مخاطر كبيرة لحصول نزوح جماعي » ومن « خطر على المدنيين » في ليبيا.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة في بيان إلى « وقف فوري للقتال لضمان سلامة المدنيين ورفاههم بموجب القانون الدولي الإنساني ».

ووفق البيان، فإن المنظمة « قلقة جراء التصعيد الأخير للعنف في طرابلس.. ونحن قلقون أيضاً من حشد الجماعات المسلّحة في المناطق المحيطة ».

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة: « نرحّب بالمعلومات التي تفيد بـ(حصول) وقف لإطلاق النار وندعو إلى احترامه بشكل كامل وغير مشروط لحماية حقوق وكرامة جميع الأشخاص في المناطق المتضرّرة ».

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