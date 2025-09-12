الأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة إعلانا بشأن حل الدولتين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة بالأغلبية الساحقة لصالح مشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وبلغ مؤيدو إعلان نيويورك بشان حل الدولتين 142 دولة بينما بلغ عدد المعارضين 10 دول فقط وامتناع 12 دولة.
ووافقت الصين على الانضمام إلى « إعلان نيويورك » بشأن حل الدولتين، مؤكدة أنه يتماشى مع موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية، حسبما صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة.
وأكد أن القضية الفلسطينية هى جوهر قضايا الشرق الأوسط، وأنها تمر حاليا بمرحلة حرجة.
