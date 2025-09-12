الأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة إعلانا بشأن حل الدولتين

اقرأ المزيد ...

تونس تصوّت ضد ضم روسيا لمناطق أوكرانية صوتت تونس يوم الأربعاء، على إدانة ضمّ روسيا "غير القانوني" لأجزاء من أوكرانيا بعد أن است ...

بأغلبية ساحقة: البرلمان البريطاني يرفض اتفاق بريكست رفض مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، ...