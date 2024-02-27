الأمم المتحدة: تل أبيب تمنع «بشكل منهجي» إيصال المساعدات لسكان غزة

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الصهيوني تمنع « بشكل منهجي » الوصول إلى سكان غزة الذين يحتاجون للمساعدة، ما يعقد مهمة إيصال المساعدات إلى منطقة حرب لا تخضع لأي قانون.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه، إنه أصبح من شبه المستحيل تنفيذ عمليات لإجلاء المرضى والجرحى وتوصيل مساعدات في شمال غزة، كما يزداد الأمر صعوبة في جنوب القطاع.

ومنع الاحتلال الصهيوني في الأسابيع الأخيرة جميع قوافل المساعدات المخطط إرسالها إلى الشمال. وكانت آخر المساعدات التي سُمح لها بالدخول في 23 دانفي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ومما يزيد من صعوبة الوضع أنه حتى القوافل التي تم تخليصها مسبقا وفتشتها سلطات الاحتلال الصهيوني، تم حظرها مرارا وتكرارا أو تعرضت لإطلاق النار.

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