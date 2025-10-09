الإعلان عن اتفاق يمهد لإنهاء الحرب على غزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء مع دخول اليوم الـ734 من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، التوصل إلى اتفاق يمهد لإنهاء الحرب في غزة.

ويقضي الاتفاق بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال، ودخول المساعدات الانسانية، وتبادل الأسرى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منشور عبر منصته « تروث سوشيال » : نعلن التوقيع على المرحلة الأولى من خطة السلام، كخطوات أولى نحو سلام دائم، ونشكر جميع الوسطاء، الذين عملوا على تحقيق هذا الحدث. »

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لبدء الانسحاب من قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة،

وبناءً على تعليمات القيادة السياسية للاحتلال، فإن جيش الاحتلال يستعدّ لبدء الانسحاب من قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

وأعلنت القناة « 12 للاحتلال »، أنه سيتم التوقيع رسميا على الاتفاق بشأن غزة الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، وستجتمع الحكومة لاحقاً للموافقة على الاتفاق.

كلمات البحث :اتفاق;حرب;غزة