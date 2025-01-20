الإفراج عن 14 أسيرا مقدسيا



أفرجت سلطات الاحتلال بعد منتصف الليل عن 14 أسيرا واسيرة مقدسيا.

وبعد ساعات من الانتظار والمماطلة افرجت عن اسرى القدس من سجن المسكوبية باستثناء 3 اسيرات افرج عنهن من معتقل عوفر.

وأوضحت وكالة معا ان الاسرى المفرج عنه في اليوم الأول من المرحلة الأولى من صفقة التبادل هم قاسم جعافرة، وفراس المقدسي، ومحمود عليوات، وثائر ابو سارة، واياد الهدرة، وعصام ابو دياب، وفهمي فروخ، وزينة بربر، وروز خويص وتمارا ابو لبن، ونوال فتيحة، وعبلة سعدات، ولطيفة مشعشع، وتحرير جابر.

وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على الأسرى، وقامت بمرافقة كل اسير مع احد افراد عائلته الى باب المنزل، واشترطت التواجد على أفراد العائلة من القرابة درجة اولى في المنزل، وتمركزت على باب منزل كل اسير حتى بعد الإفراج عنه.

وعلى مدار ساعات الاحد اقتحمت القوات منازل الأسرى المقدسيين عدة مرات وقامت بتفتيشها.

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