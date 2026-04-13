الاتفاق على إعادة تسيير الرحلات الجوية بين ليبيا والجزائر

تم مساء امس الأحد، بمقر الوكالة الوطنية للطيران المدني الجزائري التوقيع بالأحرف الأولى علىَ اتفاقية النقل الجوي بين البلدين و كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بشان ترتيبات إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين.

وذكرت مصلحة الطيران المدني ان الاتفاقية تدخل حيز النفاذ مباشرة عقب توقيعها من سلطات الطيران المدني بالبلدين، وبموجب هده المذكرة يمكن لكل شركة طيران معينة من كل دولة تشغيل 14 رحلة ركاب أسبوعيا، بالإضافة إلى رحلات الشحن الجوي.

واضافت ان عودة الرحلات الجوية بين البلدين تشكل إضافة هامة لسوق النقل الجوي في ليبيا نظرا لأهمية شبكة الرحلات الجوية الدولية المرتبطة بمطار هواري بومدين الدولي إضافة الي الدوري الحيوي للنقل الجوي في تنمية وتفعيل الأنشطة الاقتصادية بين البلدين.

