الاحتلال يحتل معبر رفح ويوقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة

توغل جيش الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، داخل معبر رفح البري عبر الحدود مع جمهورية مصر العربية، وأغلقه بالكامل، ما أدى إلى توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية، بأن آليات الاحتلال اقتحمت المعبر، فجر اليوم، وسط إطلاق قذائف ونار كثيف على مبانيه، واحتلته بشكل كامل، ومنعت تنقل المسافرين، خصوصا المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات المتكدسة لأهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية، ما ينذر بمجاعة وخطر حقيقي على حياه المرضى.

وفي وقت لاحق، أصيب 10 مواطنين بجروح مختلفة، جراء استهداف الاحتلال محيط المعبر، وجرى نقلهم إلى المستشفى الكويتي.

وأكدت مصادر طبية، ان إغلاق معبر رفح يحكم على مرضى السرطان بالموت في ظل انهيار المنظومة الصحية في القطاع.

ويتواصل القصف الصاروخي والمدفعي وإطلاق للنار من مسيرات الاحتلال الصهيوني على المناطق الشرقية من مدينة رفح، بشكل مكثف وعنيف.

كما يواصل جيش الاحتلال اغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

ويُعتبر معبر رفح البري شريان الحياة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمنفذ البري الوحيد لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين، وهذا التوغل واحكام السيطرة عليه، يعني الحرمان من المساعدات الغذائية والطبية.

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