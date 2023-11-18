الاحتلال يخلي قسرا مجمع الشفاء الطبي بغزة

قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش إن الاحتلال أخلى اليوم السبت، مجمع الشفاء الطبي بعد طرد الجرحى والنازحين منه.

وأضاف البرش في تصريح لقناة الجزيرة أن 5 أطباء فقط لا يزالون في المجمع للإشراف على عملية تنسيق خروج الجرحى، حيث لا يزال 120 جريحا داخله من أصل 650، كما أن الأطفال الخدج لا يزالون داخل المستشفى، والكادر الطبي على تواصل مع الصليب الأحمر بشأنهم.

وقال « نتوجه الآن نحو الجنوب، والمشاهد مأساوية، حتى اللحظة قطعنا مسافة كيلومترين مشيا، والمنطقة مدمرة بالكامل ».

واستدرك البرش « نسمع الجرحى ولا نستطيع مساعدتهم، والناس يموتون ».

بدوره، اعتبر مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن ما حدث في مجمع الشفاء الطبي جريمة حرب.

وصباح اليوم السبت، قال مصدر طبي للجزيرة إن جيش الاحتلال الصهيوني أمهل الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة.

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