الاحتلال يستهدف منازل ومدرسة في رفح والشجاعية وبيت لاهيا

اخر تحديث : 22/11/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

مدرسة بغزة

قصفت طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيته، مساء اليوم الأربعاء، مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل الإضاءة بكثافة في أجواء شمال القطاع.
وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة العشرات، في قصف طيران الاحتلال الحربي منازل المواطنين في النصيرات وسط القطاع.
كما شنت طائرات الاحتلال قصفا مدفعيا مكثف على منطقة أبو اسكندر في حي الشيخ رضوان شمالا.
وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعدد من القذائف والصواريخ، وقنابل دخانية.
وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت محيط مدرسة خليفة وسط مشروع بيت لاهيا، والتي تضم أكثر من 8000 نازح، فيما لم يتضح بعد عدد الإصابات.


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