الاحتلال يشن هجوماً جوياً على محيط دمشق

أعلنت وكالة سانا السورية مساء الجمعة، أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان صهيوني بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.
وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه: « حوالي الساعة 35ر1 من فجر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.
وأضاف المصدر أن « وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مشيراً إلى أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
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