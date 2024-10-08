الاحتلال يطالب بإخلاء ثلاثة مستشفيات شمال قطاع غزة

قالت مصادر طبية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، إن الاحتلال الصهيوني طالب ثلاثة مستشفيات شمال القطاع بإخلائها من المرضى والطواقم الطبية، وأمهلها 24 ساعة لإفراغها بشكل كامل.

وأشارت المصادر إلى أن طالب إدارة مستشفيات: الشهيد كمال عدوان، الإندونيسي، والعودة بإخلائها من المرضى والطواقم الطبية، وهددها بالتدمير والقتل والاعتقال لو لم يتم تنفيذ الإخلاء، على غرار ما حدث في مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مسعفا رافق أحد حالات العناية المركّزة عند نقلها من مستشفى كمال عدوان رغم التنسيق المسبق، لافتةً إلى أن الاحتلال يحاصر المستشفى ويطلق النار صوب مكاتب إدارتها.

وحذّرت المصادر من توقف مستشفى كمال عدوان المحاصر عن العمل خلال ساعات بسبب نفاد الوقود.

ومنذ يوم الأحد الماضي، صعّد الاحتلال الصهيوني من عدوانه على بلدة ومخيم جباليا شمال القطاع، واجتاحت دبابته وآلياته العسكرية مناطق شمال غرب القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال ارتكب مجازر بحق المدنيين راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى في مناطق شمال قطاع غزة بالتزامن مع اليوم الرابع من العدوان الواسع هناك، محذّرة من خطورة الأوضاع الإنسانية السيئة جراء الحصار المفروض عليها ومنع دخول إمدادات المياه والطعام والدواء.

وقال شهود عيان إن جثامين الشهداء ما زالت ملقاة في الشوارع في حين يتعذر الوصول إليها لانتشالها بفعل الاستهداف الصهيوني لطواقم الإسعاف والإنقاذ.

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