الاحتلال يعتقل أطباء قطاع غزة بشكل جماعي

أعلن مؤسس مبادرة « أصوات أطباء غزة » الدكتور عمر عبد المنان، أن قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الأطباء في قطاع غزة بأعداد كبيرة.

وأضاف في تصريح صحفي: إنه أمر محبط للغاية بالنسبة لي كطبيب أن أرى زملائي محتجزين لدى القوات الصهيونية بشكل جماعي وتعسفي.

وشدد عبد المنان على الحالة الطبية الحرجة للمدنيين، مشيرا إلى أن الكثيرين يصلون إلى المستشفيات وهم يعانون من الجفاف ونقص التغذية، وهم في الأساس في حالة مجاعة.

وأكد على أن الوضع المزري الذي يعاني منه قطاع غزة من نقص الغذاء والدواء، سيؤدي إلى تفشي الأمراض، بما في ذلك الكوليرا والإسهال.

وطالب تل أبيب بالسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتحمل المسؤولية عن سلامة المدنيين.

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