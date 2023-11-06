الاحتلال يعتقل الفلسطينية عهد التميمي

ألقت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الإثنين، القبض على الفلسطينية والمعتقلة السابقة، عهد التميمي، في قرية النبي صالح بالضفة الغربية، فيما أعلن الجيش أن التهمة التي تواجهها هي « التحريض على الإرهاب ».

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن « قوات الاحتلال اعتقلت التميمي من منزل أسرتها في قرية النبي صالح »، شمال غرب رام الله.

كما أشارت الوكالة إلى أنه تم اعتقال شاب من قرية دير قديس شمال غرب رام الله أيضًا.

وقالت ناريمان التميمي والدة عهد، لوكالة الأناضول، إن قوة عسكرية صهيونية داهمت منزل « عهد »، الحائزة على جائزة « حنظلة للشجاعة »، واعتقلتها بعد تفتيش منزل عائلتها وتخريبه، ومصادرة الهواتف النقالة.

وأوضح جيش الاحتلال أن القبض على التميمي يأتي بتهمة « التحريض على الإرهاب ».

وقال ناطق باسم الجيش الصهيوني لوكالة فرانس برس « أوقفت عهد التميمي للاشتباه بتحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح. أحيلت التميمي على قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب ».

ونشر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، صورة لاعتقال التميمي وهي مكبلة، وذلك على منصة إكس، وقال: « تحية لقوات الجيش الصهيوني التي اعتقلت عهد التميمي من النبي صالح ».

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