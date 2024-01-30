الاحتلال يعلن إغراق شبكة أنفاق تابعة لحماس بالمياه في غزة

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، أنه دمر بعض الأنفاق التابعة لحركة حماس.

وزعم جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، أنّه دمر بعض الأنفاق التابعة لحركة حماس، في غزة عن طريق إغراقها بالمياه.

وادعى جيش الاحتلال في بيانه « خلال الحرب، استخدم الجيش قدرات جديدة لتحييد البنية التحتية الخاصة بحماس، والموجودة تحت الأرض في قطاع غزة، من خلال ضخ كميات ضخمة من المياه في الأنفاق ».

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