الاحتلال يغتال قائد حركة حماس في لبنان

نعت حركة حماس « فتح شريف أبو الأمين » قائد الحركة في لبنان، وعضو القيادة في الخارج إثر غارة صهيونية على مخيم البص جنوبي لبنان.

واستشهد أبو الأمين وعائلته إثر عملية اغتيال في غارة جوية على منزله بمخيم البص.

وقالت حماس في بيان لها « بكل معاني الصبر والفخر والاعتزاز، ننعى إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية، الشهيد القائد فتح شريف أبو الأمين قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان وعضو قيادة الحركة في الخارج شهيدا على طريق القدس، وفي ظلال ملحمة طوفان الأقصى، وزوجته المربية الشهيدة أمية إبراهيم عبد الحميد، وابنيه الشهيد أمين والشهيدة وفاء ».

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