الاحتلال يغتال وسام طويل القائد بحزب الله

اغتال جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، القيادي البارز في « حزب الله » اللبناني وسام حسن طويل باستهداف سيارة كان بداخلها في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان، وذلك على وقع ارتفاع مستوى المواجهة على الجبهة الجنوبية، التي تظهر التطورات الميدانية انتقالها إلى مرحلة جديدة عقب اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي.

ونعى « حزب الله » في بيان « القائد وسام حسن طويل (الحاج جواد) من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان »، ونشر أيضاً مجموعة صور له يظهر في إحداها برفقة الأمين العام لـ »حزب الله » حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني سابقاً قاسم سليماني.

ويّعد وسام طويل من أبرز الشخصيات العسكرية التي استهدفها الاحتلال الصهيوني منذ بدء المعركة في جنوب لبنان في 8 أكتوبر الماضي، بعد عملية « طوفان الأقصى » التي نفذتها المقاومة الفلسطينية رداً على جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته.

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