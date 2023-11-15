الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء ويواصل غاراته في مناطق مختلفة

اقتحمت آليات عسكرية صهيونية في اليوم الأربعين من الحرب على غزة مجمع الشفاء الطبي وسط إطلاق نار كثيف .

ودخل عشرات الجنود لمبنى قسم الطوارئ في مجمع الشفاء، ودبابات الاحتلال دخلت حرم المجمع الطبي.

واقتحمت قوات الاحتلال القسم الغربي من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وفجرت أبواب الأقسام وجدران في المنطقة المقتحمة.

واستهدفت قسم العناية المركزة في مجمّع الشفاء الطبي بعدة قنابل وذلك بعد محاصرة المشفى منذ السبت الماضي.

وفي سياق متصل تمكن المواطنون من انتشال 13 شهيداً من أنقاض منزل عائلة أبو حجر في منطقة الصفطاوي شمالي غزة والذي تعرض لقصف جوي الليل الماضي.

واستهدفت طائرات الاحتلال شارعا في محيط مجمدات حرب في منطقة الصفطاوي .

وقصفت طائرات الاحتلال جامع الأبرار في حي الزيتون ما ادى لوقوع عدد غير محدد من الضحايا.

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