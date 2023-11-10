الاحتلال يقصف ساحات ومحيط مستشفيي الشفاء والإندونيسي

جدد طيران الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الجمعة، قصف محيط وساحات مستشفيي الإندونيسي والشفاء وسط مدينة غزة.

وقالت وكالة الأنباء « وفا » إن طيران الاحتلال الصهيوني ومدفعيته، جددت قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء في بشكل كامل مساء اليوم نتجية نفاد الوقود بشكل تام.

وفي وقت لاحق، استهدف الاحتلال بوابة المستشفى.

وتعرض محيط مستشفى الشفاء مجددا، اليوم الجمعة، لقصف من مدفعية الاحتلال، وإلقاء قنابل الفسفور المحرمة دوليا على الأحياء القريبة منه وعلى مخيم الشاطئ، علما أنه يؤوي آلاف النازحين إلى جانب الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والصحفية.

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