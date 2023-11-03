الاحتلال يقصف مدخل مستشفى الشفاء ويستهدف سيارات الاسعاف التي تقل الجرحى

ارتكب الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة في قطاع غزة بعد استهداف مدخل مستشفى الشفاء بالإضافة إلى استهداف مركبات إسعاف بينما كانت تنقل جرحى إلى معبر رفح، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المرضى وعائلاتهم وطواقم الإسعاف والنازحين الذين لجأوا إلى المستشفى وساحاته بعد قصف منازلهم وبحثا عن مكان أكثر أمنا.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن « الصليب الأحمر الدولي أبلغنا بإجلاء جرحى ونقلهم إلى معبر رفح، إلا أن الاحتلال تعمد استهدافهم ».

وأضافت أن « قصف الاحتلال استهدف مركبات إسعاف في أكثر من موقع وارتكب مجزرة أمام مشفى الشفاء ».

وبحسب المصادر المحلية، يتواجد في مجمع الشفاء الطبي أكثر من 40 ألف نازح، بالإضافة إلى الطواقم الطبية والجرحى وذويهم.

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