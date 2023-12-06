الاحتلال يكثّف قصفه على خان يونس ويرتكب مجزرة في جباليا

استهدفت طائرات الاحتلال الصهيوني بلدات عبسان وبني سهيلا والقرارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة وسط اشتباكات عنيفة.

وقد استهدف الاحتلال بالقصف مراكز إيواء النازحين والمدارس في خان يونس أيضاً، كما أسفر قصف منزل لعائلة في خان يونس عن إصابة 10 أشخاص.

وقامت مدفعية الاحتلال باستهداف أحياء الشجاعية والزيتون والدرج في مدينة غزة بشكل عنيف، ووقع عدد كبير من الشهداء باستهداف طائرات الاحتلال لمنزلين في مخيم جباليا.

ووصل إلى مستشفى غزة الأوروبي خلال الساعات الماضية 59 اصابة و7 شهداء.

وتجددت الاشتباكات العنيفة في حيي الشيخ رضوان والنصر شمال غرب مدينة غزة بالتزامن مع قصف جوي استهدف المنطقة.

كما جدّ قصف عنيف نفذته قوات الاحتلال على الفالوجا ومشروع بيت لاهيا وتل الزعتر ومعسكر جباليا ومشارف بيت حانون، فجر اليوم الأربعاء.

كما تم تسجيل عدد من الشهداء في استهداف مدرسة للإيواء بمنطقة الفالوجا ومربعاً سكنياً بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

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