الاحتلال يلقي 32 ألف طن من المتفجرات على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الجمعة، أن الاحتلال ألقى قرابة 32 ألف طن من المتفجرات خلال عدوانه المستمر على القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي إن: «نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة قصف بها الاحتلال قطاع غزة منذ بداية العدوان، ما يعني بالمتوسط 87 طن لكل كيلومتر».

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي: «الدمار في غزة غير مسبوق وأكثر من 50٪؜ من الوحدات السكنية تضررت جراء غارات وقصف الاحتلال في حين هدمت كليا 40 آلف وحدة سكنية».

وبلغت القيمة التقديرية الأولية لأضرار المباني والأبراج السكنية في غزة 2 مليار دولار، فيما قدرت أضرار البنية التحتية بنحو مليار دولار، وفق الإعلام الحكومي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي: إن ما يمارسه الاحتلال من استهداف وقصف بحق المستشفيات جنون إجرامي ولم يحدث في التاريخ أن تم تعمد قصف المرافق الصحية وارتكاب مجازر فيها كما يفعل هذا المحتل النازي، على حد قوله.

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي أن ما يجري بحق المستشفيات نتيجة طبيعية لتخاذل المجتمع الدولي ومنظماته الأممية عن القيام بواجبها في حماية هذه الأعيان المدنية في غزة.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في غزة: « استنفذنا كل المحاولات لتمديد عمل الخدمات الصحية وليس أمامنا سوى ساعات معدودة لخروج مستشفيات غزة وشمال غزة عن الخدمة. »

وناشد القدرة الأمة العربية والاسلامية وأحرار العالم بالعمل الفوري لدخول الامدادات الطبية والوقود للمستشفيات قبل حدوث الكارثة الكبرى.

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