الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر: 16 شهيدا في غارتين على منزلين شمال قطاع غزة



استشهد 16 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، مساء اليوم الأربعاء، في مجزرتين جديدتين ارتكبهما الاحتلال الصهيوني بقصفه منزلين في بلدة جباليا ومدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة أنباء « وفا » باستشهاد 10 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة النجار في بلدة جباليا شمال القطاع.

كما أفاد باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الزيتونية بمحيط مدرسة التابعين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية أن طائرة استطلاع للاحتلال أطلقت القنابل تجاه بوابات مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,097 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,244 آخرين، في حصيلة غي

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