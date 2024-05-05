الاحتلال يُداهم مكاتب قناة الجزيرة في القدس ويصادر معداتها

قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على منصة إكس إن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة التي وصفها بقناة التحريض.

ونقلت هيئة البث الصهيونية -عن مكتب نتنياهو- أنه تم تمرير قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في تل أبيب بالإجماع في مجلس الوزراء.

بدورها أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن وزراء المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس لم يشاركوا في جلسة التصويت على قرار إغلاق الجزيرة.

في حين، قالت الإذاعة الصهيونية الرسمية إنّ رئيس الموساد ومسؤولين آخرين أوصوا بالتريث وعدم التصويت على القرار إلى حين استنفاد مفاوضات صفقة التبادل.

وينص القرار على أنّه، واستنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تمّ إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنقليزية وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم تل أبيب، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.

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