الاحتلال يُوقّع صفقة شراء 25 طائرة F-15 جديدة

وقّعت وزارة الجيش الصهيوني، صفقة شراء سرب من طائرات الجيل القادم من طائرات إف-15.

وبموجب الصفقة، قال موقع واي نت العبري إن تل أبيب ستشتري 25 طائرة مقاتلة متطورة من تصنيع شركة بوينغ الأمريكية. وسيتم تنفيذ الصفقة، البالغة قيمتها نحو 5.2 مليار دولار من أموال المساعدات الأمريكية، وتتضمن خيار شراء 25 طائرة إضافية مستقبلا.

وذكرت وزارة جيش الاحتلال أن تسليم طائرات F-15 سيبدأ عام 2031 وسيستمر بمعدل 4-6 طائرات سنويا.

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