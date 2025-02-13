الاستخبارات الأمريكية تحذر من هجوم وشيك للاحتلال على إيران

اخر تحديث : 13/02/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

وكالة الاستخبارات الأمريكية
حذرت الاستخبارات الأمريكية من أن الاحتلال الصهيوني قد تنفذ هجوما استباقيا ضد البرنامج النووي الإيراني خلال الأشهر المقبلة، في خطوة ستؤجج التوتر في الشرق الأوسط .

ووفقا للتقرير الاستخباراتي، فإن الضربة المحتملة لن تؤخر البرنامج النووي الإيراني إلا لأسابيع أو أشهر على الأكثر، لكنها قد تدفع طهران إلى تسريع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى تصنيع الأسلحة، وهو خط أحمر لكل من واشنطن وتل أبيب.


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