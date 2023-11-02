البحرين تعلن مغادرة سفير تل أبيب ووقف العلاقات الاقتصادية معها

أعلن مجلس النواب البحريني اليوم الخميس، أن سفير تل أبيب غادر المملكة، مقابل عودة سفيره من الكيان الصهيوني، إضافة إلى وقف العلاقات الاقتصادية معها.

وأفاد بيان للمجلس بأن هذه الخطوات تأتي « تأكيدا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق » الذي أعلنه الملك في جميع المؤتمرات والمناسبات.

وأكد مجلس النواب البحريني أن « استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الصهيوني المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية ».

يذكر أن البحرين طبعت علاقاتها مع تل أبيب ضمن اتفاقات إبراهيم لعام 2020 التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وشملت أيضا الإمارات والمغرب والسودان.

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