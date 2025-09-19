البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد تل أبيب أمام العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية أن البرازيل انضمت إلى الدعوى التي تتهم فيها جنوب أفريقيا تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأوضحت المحكمة في بيان اليوم الجمعة، أن البرازيل استندت في طلب الانضمام الذي قدمته في 17 سبتمبر/ الحالي إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

وفي ممارسة حق التدخل الممنوح بموجب المادة 63، تستند البرازيل إلى وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة بالتاسع من ديسمبر 1948 (اتفاقية منع الإبادة الجماعية).

وكانت دول أخرى، مثل إسبانيا وتركيا وكولومبيا، قد طلبت بالفعل من المحكمة الانضمام إلى الدعوى.

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد تل أبيب في ديسمبر 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.

وأصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم الاحتلال باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ »التاريخي »، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار. وقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.

