البرلمان الأوروبي يوافق على اعتماد قرار يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على اعتماد قرار يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين،

وقد حظي القرار بموافقة 305 نواب، مقابل 151 معارضًا، فيما امتنع 122 نائبًا عن التصويت.

وأوضح النائب الاشتراكي الإيطالي في البرلمان الأوروبي، نيكولا زينغاريتي، أن الوصول إلى هذه النتيجة جاء ثمرة مفاوضات مكثفة بين مختلف الكتل السياسية حول صياغة التعديلات المطروحة.

