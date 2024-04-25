البنتاغون: الولايات المتحدة بدأت أعمال بناء الرصيف البحري قبالة ساحل غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة لزيادة وصول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال الناطق باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايد للصحافيين « أؤكد أن سفنا حربية أمريكية بدأت بناء المراحل الأولى من رصيف في البحر ».

في الوقت نفسه، أبلغ المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوات الجيش الصهيوني ستوفر الدعم الأمني واللوجستي لبناء الرصيف أمام شواطئ قطاع غزة، والذي سيمكن من نقل المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.

ومن شأن هذه المنصة الموقتة في البحر، أن تسمح لسفن عسكرية أو مدنية بتفريغ حمولتها على أن تنقل المساعدات لاحقا بواسطة سفن دعم لوجيستي إلى رصيف على الشاطئ.

وقال مسؤولون أمريكيون إن هذا المسعى لا يتضمن « نشر قوات على الأرض » في قطاع غزة الذي يشهد حربا. لكن جنودا أميركيين سيكونون بجوار قطاع غزة خلال بناء الرصيف الذي ستشرف عليه قوات صهيونية أيضا.

وستكلف منظمات غير حكومية على الأرجح توزيع المساعدات بعد وصولها إلى القطاع على ما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق.

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