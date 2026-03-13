البنتاغون يُعلن مقتل 4 عسكريين أمريكيين في تحطم طائرة تزود بالوقود غربي العراق

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية في بيان اليوم الجمعة، عن مقتل 4 من أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود من طراز كيه سي – 135 التي تحطمت في غرب العراق.

وقالت الوزارة على منصة « إكس »: « سقطت الطائرة الأمريكية حوالي الساعة الثانية ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 12 مارس الجاري، مع استمرار جهود الإنقاذ للبحث عن فردي الطاقم المتبقيين ».

وأضاف البيان: « تجري التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، مع التأكيد على أن سقوط الطائرة لم يكن نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة. ويتم حجب أسماء العسكريين لحين إبلاغ جميع أسرهم بعد 24 ساعة من الإشعار ».

