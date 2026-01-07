التحالف في اليمن: عيدروس الزبيدي هرب لمكان غير معلوم



أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي هرب إلى مكان غير معلوم بعد أن أُبلغ بضرورة القدوم إلى السعودية خلال 48 ساعة للقاء رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن الزبيدي وزّع أسلحة في عدن لإحداث اضطراب، مشيرا إلى أن قوات التحالف نفذت ضربات استباقية لتعطيل قوات الانتقالي قرب معسكر الزند في الضالع، لإفشال مخطط امتداد الصراع.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية « سبأ » أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعا طارئا صباح الأربعاء لمناقشة المستجدات الأمنية والعسكرية في الجنوب، وأصدر قرارات حاسمة أبرزها إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس وإحالته إلى النائب العام بتهم تشمل الخيانة العظمى وتشكيل عصابة مسلحة وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين فضلا عن إعفاء وزيري النقل والتخطيط من منصبيهما وإحالتهما للتحقيق وملاحقة المتورطين في توزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي.

