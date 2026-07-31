الجامعة العربية تحذر من محاولات توسيع رقعة الصراع بعد استهداف دمياط

استنكرت جامعة الدول العربية، الخميس، الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط شمال مصر، محذرة من « محاولات يائسة وجبانة » لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي، وذلك في أعقاب إعلان الحكومة المصرية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريقين اللذين اندلعا في السفينتين نتجا عن طائرة مسيّرة.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، في بيان، إنه يستنكر « بأشد العبارات » الاستهداف الذي تعرضت له السفينتان في ميناء دمياط يوم الأربعاء، مؤكداً أنه « يمثل عدواناً مرفوضاً ومداناً على المقدرات المصرية ».

كما حذر فهمي من « مغبة ما قد تقدم عليه بعض الأطراف من محاولات يائسة وجبانة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي والدخول في مغامرات غير محسوبة »، مشدداً على أن الاعتداءات على الدول العربية « مرفوضة على طول الخط ».

وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن مصر تضطلع، منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في فيفري الماضي، بدور فاعل لإيجاد مخرج للأزمة بما يحفظ أمن الدول العربية وسيادتها ويعزز الاستقرار.

(العربية)

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