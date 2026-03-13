الجزائر: القضاء على 7 إرهابيـين واستشهاد 3 عسكريين بتبسة

قامت وحدات من الجيش الوطني الشعبي الجزائري بتكثيف جهودها في مكافحة الإرهاب، حيث قامت بضربة قوية ضد 7 إرهابيين، واستُشهد ثلاثة عسكريين في مواجهات معهم بمدينة تبسة.

وكانت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، تمكّنت ليلة الخميس، إثر كمين بإقليم القطاع العسكري تبسة بالناحية العسكرية الخامسة، من القضاء على (4) إرهابيين واسترجاع أربع (4) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى، بحسب ما أورده، الجمعة، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقد واصل الجيش الشعبي الجزائري اليوم حربه ضد الإرهاب حيث تمكن من القضاء على ثلاث (3) إرهابيين أخرين بالمنطقة نفسها، واسترجاع ثلاث (3) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، لترتفع بذلك الحصيلة إلى سبعة (7) إرهابيين من بينهم أميران، ويتعلّق الأمر بالإرهابي يونس صالح والإرهابي حداد بلال، واسترجاع سبع (7) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة بالإضافة إلى أغراض أخرى.

