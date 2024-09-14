الجزائر: المحكمة الدستورية تُعلن عبد المجيد تبون رئيسا لعهدة ثانية بـ 84.30%

أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية اليوم السبت، عن انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر 2024.

وأفضت النتائج النهائية للانتخابات عن فوز عبد المجيد تبون بالأغلبية المطلقة بنسبة 84.30 بالمئة من الاصوات المعبر عنها، يليه المترشح عبد العالي حساني شريف بنسبة 9.56 بالمائة من الاصوات المعبر عنها فيما تحصل المترشح، يوسف أوشيش على نسبة 6.14 بالمائة من الاصوات المعبر عنها.

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