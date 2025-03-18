قرارات إبعاد رعايا جزائريين من التراب الفرنسي: الجزائر توضح

أكدت الجزائر أنه بمجرد أن نشرت ردها على الخطوة الفرنسية الجديدة المتمثلة في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي، سارع وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو في حسابه على منصة إكس « X » إلى اتهام الجزائر مرة أخرى بانتهاك التزاماتها الدولية.

وأبرزت الجزائر بأن وزير الداخلية الفرنسي تفاخر مرارا بتنفيذ تدابير تقييدية للدخول إلى الأراضي الفرنسية ضد الرعايا الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية. غير أن مثل هذه الإجراءات تستوجب أولا وقبل كل شيء واجب الإخطار الذي نص عليه الاتفاق الجزائري الفرنسي لسنة 2013.

وشددت الجزائر على أنها لم ترفض القائمة الفرنسية، وإنما رفضت الإجراءات الأحادية والاعتباطية التي تم اتخاذها دون تشاور، داعية الجانب الفرنسي الى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات التقليدية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة.

وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أعلن الجمعة عن تقديم قائمة بأسماء جزائريين ملزمين بالإبعاد، مبررا الأمر بأنهم « أشخاص معروفون لإخلالهم بالنظام العام »، أو خرجوا من السجن أو أفراد يصنفون بـ »الخطيرين ».

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