الجزائر تطرد عنصرين من الاستخبارات الفرنسية حاولا التسلل إلى أراضيها

أعلنت قناة الجزائر الدولية 24، بأن الجزائر قررت طرد عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنعت دخولهما إلى البلاد.

وحسب قناة (الجزائر الدولية 24)، فقد « حاول العنصران التسلل إلى الجزائر تحت غطاء مهمة دبلوماسية في السفارة الفرنسية، بصفة دبلوماسيين، غير أن التحقيقات كشفت انتماءهما إلى جهاز الاستخبارات الفرنسي، دون إشعار من قبل الجانب الفرنسي، ما دفع السلطات الجزائرية إلى اتخاذ قرار فوري بطردهما ».

وجاء هذا التطور في سياق استمرار التوترات بين البلدين، التي اندلعت في جويلية الماضي، على خلفية انحياز فرنسا للمغرب في نزاع الصحراء الغربية.

وبلغت الأزمة الذروة، الشهر الماضي، بطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا من الجزائر، ورد باريس بالمثل على قرار الجزائر.

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