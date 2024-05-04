الجزائر تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول المقابر الجماعية في قطاع غزة

أعلنت مصادر إعلامية بالأمم المتحدة أن الجزائر طلبت عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول المقابر الجماعية في قطاع غزة في السابع من شهر ماي الجاري.

وقالت المصادر: » إن الجزائر طلبت مشاورات مغلقة حول هذا الموضوع (المقابر الجماعية في قطاع غزة) ».

من جهته، دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة « فاسيلي نيبينزيا « ، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الاكتشاف الأخير للمقابر الجماعية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة « أنطونيو غوتيريش « ، إلى السماح الفوري لمحققين دوليين بزيارة مواقع المقابر الجماعية في قطاع غزة، من أجل التعرف على ملابسات مقتل مئات الفلسطينيين.

يذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني شنت هجوما مكثفا في 15 من شهر فيفري الماضي على مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة، وحولته إلى ثكنة عسكرية بعد هدم سوره الجنوبي، كما استهدفت مقر الإسعاف وخيام النازحين، وقامت بتجريف المقابر الجماعية داخل المجمع الذي شهد حصارا، مشددا على مدى أكثر من شهر، ثم أعادت الكرة في مارس الماضي قبل انسحابها، تاركة وراءها مجزرة غير مسبوقة بحق الطواقم الطبية والمرضى واللاجئين.. كما تم الكشف عن مقابر جماعية لمئات الفلسطينيين.

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