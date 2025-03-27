الجزائر تعتبر نائب القنصل العام المغربي بوهران شخصا غير مرغوب فيه

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الخميس، أن خليد الشيحاني المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر استدعي اليوم إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية أين تم استقباله من طرف مختار أمين خليف المدير العام للتشريفات و تبليغه أن نائب القنصل العام المغربي بوهران شخص غير مرغوب فيه، حسب بيان للوزارة.

و أوضح البيان أنه قد تم إبلاغ الشيحاني « قرار السلطات الجزائرية اعتبار محمد السفياني، نائب القنصل العام المغربي بوهران شخصا غير مرغوب فيه مع إلزامية مغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة، وذلك لأسباب تتعلق بقيام المعني بتصرفات مشبوهة تتنافى مع طبيعة ممارسة مهامه بالممثلية القنصلية المذكورة، بما يشكل خرقا للقوانين الجزائرية السارية المفعول في هذا المجال، وكذا للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية » .

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