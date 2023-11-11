الجزائر: تعيين نذير العرباوي رئيسًا جديدًا للحكومة

عين رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، نذير العرباوي، وزيرا أول، خلفا لأيمن بن عبد الرحمان الذي أنهيت مهامه، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته، بأن رئيس الجمهورية عين كذلك بوعلام بوعلام، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقيات والتأهيلات، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة.

يُشار إلى أن نذير العرباوي كان قد تقلد عدة مناصب في الدولة آخرها مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، كما تولى عدة مناصب مهمة على غرار توليه لمنصب سفير الجزائر بباكستان، ومدير عام للشؤون القانونية والقنصلية، مدير للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية، وممثلا للجزائر في الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.

وتمّ استدعاء نذير العرباوي في أكتوبر 2019 لتعيينه مستشارا لوزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة. قبل أن يُعين في سبتمبر 2021 سفيرا وممثلا دائما للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.

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